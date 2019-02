Pami en Santa Lucía: el jefe regional aseguró que habrá atención "dos o tres veces por semana"

La Opinión relevó el martes la existencia de una resolución de la central de la obra social de jubilados y pensionados, Pami, en la que se dispuso el cierre de diez agencias en todo el país, entre ellas la de Santa Lucía, cuyo Club de Jubilados organizó una recolección de firmas para impedirlo.

Este jueves, en diálogo con César Rotundo a través de APA, en el programa En Contacto, el director de la regional Chivilcoy del organismo, a la que pertenencen Santa Lucía y San Pedro, aseguró que los santalucenses tendrán garantizada la atención y que no deberán viajar para hacer trámites.

"Se genera incertidumbre y un imaginario de temor, cuando no debería ser así", dijo José Luis Ferro y explicó que el cierre de la agencia obedece a "una decisión de Pami nacional de redistribuir los agentes que estaban destinadoa a localidades con pequeño volumen de afiliados, por las características demográficas".

En ese sentido, aseguró que el cierre de la boca de atención no implicará modificaciones para el personal y para los afiliados. "Primero, los empleados siguen manteniendo sus mismas condiciones laborales en la agencia San Pedro, a 37 kilómetros, y como segundo punto ese interior profundo con poco volumen de afiliados no tiene que ver alterada su cotidinaiedad en relación con el instituto y no le va a pasar", sostuvo.

"Van a seguir teniendo los mismos médicos, las mismas farmacias, los mismos descuentos en medicamentos, las mismas prótesis caundo la necesiten, las mismas derivaciones, y cuando necesiten hacer un trámite administrativo lo van a hacer en Santa Lucía, en el mismo lugar donde lo venían haciendo", precisó.

"La misma gente que está en Santa Lucía, dos o tres veces por semana, van a ejercer su tarea en Santa Lucía. No pretendemos que nadie se tenga que tomar un remise para hacer un trámite en San Pedro", agregó Ferro, autoridad máxima de Pami para la región.

"Lo que cambia es que si antes tenían una boca de atención de lunes a viernes 7.00 a 15.00, lo que nos parecía demasiado para la demanda que había, se podrá hacer de la misma manera, dos o tres veces por semana, de 8.00 a 12.00 o de 8.00 a 13.00, para ir solucionando los trámites admnistrativos o las problemáticas que tenga la gente", indicó.

"Van a aseguir teniendo contacto con Sandra, que es la agente que está ahí hace 30 años", dijo en relación a la empleada histórica del Pami de la locaidad y destacó que "en Santa Lucía hay un muy buen Centro de Jubilados, en muchos lugares actúan a través de un programa de voluntariado como receptores de trámites que luego le dan curso los empleados de Pami".

Consultado por César Rotundo acerca de la difusión que hizo del caso el abogado Valentin Mastrángelo, reconocido militante kirchnerista y delegado sindical del Pami local, quien sostuvo que "el ajuste se profundiza con los más humildes", Ferro tildó al empleado del organismo de "irresponsable".

"Hay gente con un altísimo grado de irresponsabilidad, que persigue permanentemente un fin político, acá todos tenemos la camiseta de Pami. Todo se explica como si fueran cuestiones económicas y no es todo así, hay cambios en los que uno pretende ser más eficiente", dijo el jefe regional.

"Estos señores irresponsables no tienen ni siquiera la moralidad de defender el lugar que durante tanto tiempo le dio de comer, llevan una infomación viciada, llena de mentiras, llevando miedo e incertidumbre a gente de 60 años para arriba", cuestionó Ferro y aseguró: "Cuando la política se mezcla, se ensucia todo".