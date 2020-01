Palometas en Pescadores: Buscan alternativas para ahuyentar un cardumen que mordió a socios en la playa

Pescadores tuvo un fin de semana intenso porque algunos de los miles de socios que concurrieron a disfrutar de sus instalaciones en la costanera y se refrescaron en el río sufrieron mordeduras de palometas que, ante la bajante y el calor que aumentó la temperatura del agua, se adueñaron de la playa principal.

En total se registraron entre el viernes y domingo quince casos de personas mayores y menores de edad que manifestaron haber sido atacadas por peces de las cuales alrededor de diez fueron asistidas en el lugar por un médico y guardavidas. De ellas, dos sufrieron heridas importantes en sus pies.

Ante la situación, el sábado por la tarde la entidad prohibió el acceso al agua, decisión que se sostuvo el domingo porque antes del mediodía fue atacada una niña. Hoy, la dársena está con bandera amarilla de precaución y, aunque no se prohíbe el acceso, se advierte de la situación a quienes quieren refrescarse.

Consultado por La Opinión, el presidente del Azulgrana, Pablo Vlaeminck, manifestó que tomaron medidas previamente pero que fueron en vano: "Ante esta situación de una posibilidad de que haya palometas hicimos maniobras de prevención como tirar cloro sobre las boyas pero no fue efectivo, había un cardumen completo".

Además, se refirió a las opciones que analizan para resolver el problema y que los afiliados puedan bañarse en el río el resto de la temporada de verano: "Estamos analizando poner una red especial sobre las boyas que nos dijeron se puede hacer pero necesitamos saber que tan efectiva es".

En la red social Facebook de la institución socios se quejaron porque la Comisión Directiva no habilitó la pileta ante la imposibilidad de utilizar el Paraná. Ante esa situación, Vlaeminck sostuvo que por el momento esa una determinación que no tienen en vista tomar porque sería incongruente con quienes "hicieron el esfuerzo" de abonar el ingreso a la piscina y, además, no es de grandes dimensiones como para albergar a miles de personas.

Por último, aseguró que buscarán una solución para ahuyentar a las palometas con el objetivo de que los socios puedan disfrutar de la plata principal, única afectada hasta el momento en el club y la ciudad porque no registraron casos de mordeduras en otros clubes, campings ni emprendimientos privados.