Palmeras de la Peatonal: Vicens confirmó que le dijeron que “no había tiempo” para lo que recomendó

Para la remodelación de la Peatonal del Centenario hubo que remover todo lo que había en el sector central, donde en alrededor de dos meses habilitarán la circulación vehicular sin estacionamiento. Entre las cosas que sacaron con la topadora el lunes, cuando comenzaron las obras, estaban las palmeras.

Ante la consulta de La Opinión, el secretario de Obras, Infraestructura y Planeamiento, Javier Silva, confirmó que habían consultado a un reconocido viverista para la remoción de las palmeras, aunque desmintió la versión inicial por la que fue consultado. “Es mentira que yo dije que no había tiempo”, dijo.

Sin embargo, el viverista en cuestión, el reconocido Daniel Vicens, de Viveros Santa Isabel, relató cómo fue la consulta que el domingo le hizo el propio Silva, qué le explicó que debía hacerse para que el trabajo de traslado de las plantas sea correcto y qué le respondió el funcionario, quien sí le dijo que no tenía tiempo para la modalidad que le aconsejaba el experto.

“Me consultó Javier Silva el domingo, estuvimos hablando. Le dije lo que era hacer lo correctísimo, me dijo que no podía hacer eso porque no tenían tiempo, no me habló de elecciones ni nada, les dije que lo hicieran de la forma que quieran”, contó Vicens.

“Hay que ver con qué medios contás, topadora no”, advirtió el viverista en Radio Cuarentena este jueves. “Hemos trasplantado, en la época en la que se vendían muchas palmeras, más de 2 mil al año, se traían de Misiones, incluso palmeras grandes, se arranca y se traen”, contó.

“Los trabajos se pueden hacer de mil formas. Perfecto es de una manera, si no tengo esto o lo otro, con lo que tenga puede andar, pero a lo mejor sin la respuesta inmediata. Lo mío es súper profesional, tarda. Lo otro bueno, va a andar, sí, pero no sé qué hicieron”, dijo sobre las recomendaciones que ofreció.

“Algunas cosas yo le dije a Javier Silva cómo hacerlas, pero bueno, yo tengo todos los medios en el vivero, no sé el Municipio”, señaló y advirtió que una palmera en la ubicación en que estaba es complicada, por ejemplo, para una eventual tarea de Bomberos.

“No sé si la Cámara de Viveristas será fuente de consulta, yo siempre estoy a disposición, no me interesan los puestos ni los sueldos sino que la gente que viene a San Pedro se vaya maravillada con las plantas que tiene, con la costanera”, aseguró Daniel Vicens.

Las palmeras que estaban ubicadas en la cuadra de la Peatonal que va de 25 de Mayo a Mitre fueron retiradas y trasplantadas en la explanada de acceso al Buque Museo General Irigoyen, mientras que el resto de las plantas se reubicaron en diversos canteros en espacios públicos de la ciudad.