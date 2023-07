Pagaron por la luz pero tienen conexión clandestina

Desde hace más de un año, al menos cinco familias de las manzanas ubicadas en Alvear y Mateo Sbert esperan que Coopser instale el servicio de luz por el que han abonado una importante suma de dinero. El vocero del reclamo fue uno de los vecinos que construyó su vivienda en los terrenos que a fines de la década del ’80 estaban destinados a la Cooperativa Vuelta de Obligado y que luego comercializó un empleado municipal de apellido Monzón.

Publicidad

Jorge se comunicó al programa Sin Galera y expuso la situación por la que atraviesan. “Hace un año y medio mas o menos y hasta ahora no tenemos noticias, están todos los papeles hechos, la luz viene clandestina, no se bien ni de dónde porque viene todo por cables por dentro de los terrenos, hay pérdidas de luz, o sea de corriente, mató a tres perros, los cables están colgando por las paredes”.

La descripción fue clara pero no sabe ni puede acreditar si los trámites se hicieron de manera directa con la empresa de electricidad o con el comercializador del predio. A esa pregunta respondió: “Nosotros pagamos, en la cooperativa se hizo todo. El dinero no me acuerdo, porque yo iba pagando por parte, se pagó todo”.

“La luz viene por dentro de los terrenos”, aclaró respecto a las fotos que adjunto y reconoció que no paga un solo peso por lo que consume mensualmente.

El tendido de conexiones que abastece a varias viviendas.

Respecto a las cloacas, relató: “Hicieron 35 metros mas o menos de cloacas a una casa, se hizo aparentemente bien como se tiene que hacer porque fue una máquina excavadora, hicieron todo, ahora nosotros al ver esto fuimos y preguntamos y nos dijeron que teníamos que hacer una notificación en mesa de entrada y bueno, pagamos. Nos cobraron a cada uno 3600 pesos”. Según su relato ese trámite se hizo en la municipalidad hace aproximadamente un mes pero para su sorpresa la respuesta que recibió es que quien hizo su propia conexión de cloacas no había hecho trámite alguno. “Las cloacas después que pagamos todo y esto, nos dijeron que las cloacas no estaban autorizadas para hacerlas ahí”.