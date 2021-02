Padres denuncian a trabajador municipal que “echó” a sus hijos de una pijamada

Un particular episodio ocurrió en la noche del viernes cuando un grupo de menores habían sido invitados a la casa de un amigo a participar de una pijamada.

Publicidad

Todo transcurría con total normalidad hasta que un vecino del barrio alertó a la policía por los aparentes ruidos molestos que provenían del patio del lugar. Aconteció cerca de las 23 horas en una propiedad ubicada sobre la calle Belgrano y Alvarado.

Los padres señalaron como responsable de lo sucedido al dueño de casa, que además de tratarlo de irresponsable, aseguraron que se trata de una persona que se desempeña como empleado municipal en el sector de la balanza.

Según contaron los padres de los menores que se comunicaron con el programa “Sin Galera”, “Habían organizado el cumpleaños del nene, una pijamada, los nenes invitados pusieron $200 cada uno para comprar pizzas y gaseosas, y llevaron carpas y demás cosas para dormir”, señaló una mamá muy disconforme con lo sucedido.

“Hablamos de nenes y nenas de 12 años”, destacó. “Como era de esperar los vecinos denunciaron la situación, vino la policía y los echó. Cuando la policía se fue esta persona, aparte de no darles de comer, no dejarles usar el baño, tipo once de la noche los echó a todos a la calle sin dejarles sacar las cosas y sin dejarlos avisar a nadie”.

“Todos nenes y nenas de 12 años en la calle sin saber qué hacer y sin que ningún papá se haya enterado de lo que estaba pasando porque no les dio tiempo a avisar”.

“Anduvimos con el corazón en la boca buscando a los chicos por la calle y con el resto de los padres vamos hacer la denuncia”.

Además, los padres de los menores aseguraron que cada chico había puesto 200 pesos para comer y tomar gaseosas pero que al momento de irse el dueño de casa no les devolvió el dinero.