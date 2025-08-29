Un hombre y su hijo menor de edad fueron detenidos este jueves al mediodía tras intentar cometer un robo en la vía pública.

Ads

El hecho delictivo ocurrió en 25 de Mayo y Dávila, donde un vecino que circulaba por la zona fue abordado con el objetivo de ser despojado de pertenencias.

A las pocas cuadras, en Mitre y Aulí, la policía logró aprehender a los sospechosos, que adoptaron una actitud hostil y se resistieron, aunque fueron reducidos por los efectivos.

Ads

Ambos fueron trasladados a la Comisaría, donde quedaron a disposición de la Justicia, que interviene a través de la Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil de San Nicolás.

Tras ser notificados del proceso en su contra, recuperaron la libertad. El menor fue entregado bajo la supervisión de su madre, con la intervención de los organismos interdisciplinarios correspondientes.

Ads

Puede interesarte