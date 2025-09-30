Pádel: Ciro Pistan y Alan Sayago se consagraron campeones nacionales en Tandil
Los sampedrinos lograron el primer lugar en el Nacional de Menores en la categoría Sexta Sub 18. Ambos compitieron representando a la Asociación Santafesina de Pádel.
Entre sábado y domingo en Tandil, se disputó el Campeonato Nacional de Menores en el que Ciro Pistan y Alan Sayago se consagraron en la categoría Sexta Sub 18.
Ambos jugadores compitieron en representación de la Asociación Santafesina ya que entrenan en la academia Pádel Lavalle de Rosario.
Sumado a su resultado, la asociación fue la que más puntos sumó por lo que también se quedó con el primer puesto ante las otras instituciones participantes.
Pistan y Sayago se conocieron en el complejo del club La Esperanza y desde entonces comenzaron a competir juntos.
Ambos son jugadores de drive, pero en esta ocasión Ciro jugó de revés y Alan de drive y se entedieron a la perfección, lo que los llevó a coronar un gran fin de semana.
