Entre sábado y domingo en Tandil, se disputó el Campeonato Nacional de Menores en el que Ciro Pistan y Alan Sayago se consagraron en la categoría Sexta Sub 18.

Ambos jugadores compitieron en representación de la Asociación Santafesina ya que entrenan en la academia Pádel Lavalle de Rosario.

Sumado a su resultado, la asociación fue la que más puntos sumó por lo que también se quedó con el primer puesto ante las otras instituciones participantes.

Pistan y Sayago se conocieron en el complejo del club La Esperanza y desde entonces comenzaron a competir juntos.

Ambos son jugadores de drive, pero en esta ocasión Ciro jugó de revés y Alan de drive y se entedieron a la perfección, lo que los llevó a coronar un gran fin de semana.

