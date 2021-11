Padece TEA y al no conseguir trabajo comenzó a realizar masajes a la gorra: “Luchen por lo que quieran hacer”

Imanol tiene 25 años y, debido a un golpe que sufrió en su cabeza en el momento del parto, los médicos le detectaron TEA o trastorno del espectro autista. Esta dificultad no le impidió poder llevar una vida tranquila estudiando y tratando de cumplir su sueño de sacar “esa estrella nunca te abandonará”, su novela más reciente. Aunque, en el último tiempo, trató de buscar un trabajo para seguir con sus estudios, no pudo lograrlo y se le ocurrió, junto a su madre, llevar una camilla móvil y hacer masajes en el Paseo Público.

Publicidad

La iniciativa surge como una idea para ganar experiencia laboral y con el dinero recaudado, pagarse las fotocopias que necesita en sus estudios como recepcionista de hotelería. Sin discutirlo más, se acercaron al lugar municipal, en el que cuentan con el permiso, a realizar masajes y relflexología en espalda y pies a la gorra.

Ahora esperan la llegada de personas que quieran “pasar un buen momento dejando de lado las tensiones”, dijo Imanol sobre el proceso.

Pero el camino no es fácil: “Al principio era todo muy complicado, pero después empecé a avanzar gracias al apoyo de mi familia, amigos y pareja que le dieron un giro a mi vida de 360°. Ahora no me rindo, no solo por ellos, sino porque tengo otras motivaciones para crecer”.

“Sigo teniendo mi deseo de poder trabajar”.

Su sueño es poder publicar un libro de los que continuamente escribe. De hecho, se emociona al hablar de “esa estrella nunca te abandonará”, la novela que está redactando donde su personaje pierde a una persona muy importante en su vida y trata de encontrar la paz en si mismo.

“No solamente quiero escribir un libro sino que quiero cambiarle la vida a las personas”

A pesar de todo, India, su mamá, nunca dejó de ayudarlo tocando puertas y tratando de que su hijo pueda tener una vida como la de todos: “Hoy ya es adulto y hay poco trabajo entoces queremos que la inclusion esté en San Pedro y que se tomen a gente que estudia y quiera trabajar”.

“Cuando son chicos tenes una escuela, pero cuando son grandes siguen necesitando apoyo”, dijo su madre y agregó: “Me gustaría decirles a los demás padres que ayuden a sus hijos porque hoy es el mometo de golpear una puerta. Nosotros le dimos todo pero ahora hay que seguir porque el es adulto y tiene que tener más oportunidades”.

“Luchen por lo que quieran hacer aunque se pacen toda la vida. Todo va a salir bien”.

Desde el Paseo Público, o acercandose al domicilio de India, no se tiene excusas para pasar un buen momento: “Se que hay gente que no quiera hacerselo acá asi que también ofrecemos ir hasta donde la persona quiera y se sienta más cómoda”.

El contacto puede ser a través del: