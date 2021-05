Oyentes solidarios: Aaron ya se encuentra contenido por su familia

Detrás de la situación vivida por Aaron y su familia comienza a escribirse una nueva historia, con mucha más entereza y contenido por sus seres queridos.

El niño de tan solo 13 años había tomado la decisión de alejarse de su casa para ayudar a su mamá, no generarle gastos y poder reencontrarse con su papá.

Fue su abuelo Jorge quien se acercó a la redacción de La Opinión para alertar sobre la ausencia de su nieto y la angustia por la que estaba pasando toda la familia al encontrar una carta en la que el niño expresaba sus sentimientos y justificaba su alejamiento.

Aaron había concurrido a la escuela como todos los días pero no regresó a su casa y nadie sabía a dónde podía estar hasta el mediodía del sábado cuando luego de que su abuelo hiciera un llamado a la comunidad para dar con el paradero del menor.

Finalmente el niño fue hallado junto a su padre, a quien había ido a buscar, y llevó alivio a su familia luego de las horas de angustia que le tocó atravesar.

El Lili Móvil de Sin Galera llegó a la casa de Aaron donde se encontraba su mamá Mercedes, quien recibió la donación que María, una oyente y vecina de la escuela a la que concurre el niño, que, al enterarse de lo que estaba sucediendo quiso colaborar con su familia.

“Aaron se quedó con su papá, a quien pudo encontrar”, contó Mercedes, su mamá. “Yo soy portera suplente, en la escuela media n° 2 y soy el único sostén de la familia”, explicó

“Ayer no comió nada porque no quiso, solo tomó mate y se fue a la escuela”, contó sobre el día en que no volvió.

“Él se quería ir con el padre así yo no la pasaba mal, entonces buscaba la casa del padre, hasta las diez de la noche anduvo buscando la casa del padre pero todavía no sabemos en donde pasó la noche”, dijo la madre y aseguró: “Solo quería ver al padre, que es panadero”.

“Aaron es un nene que se expresa de otra forma, se va a la orilla del río, porque el canaliza todo de otra forma”, explicó.

“Ahora se quedó con el papá. Está bien de salud, tenía hambre, pero es un niño que ayuda un montón, le gusta estudiar”, manifestó Mercedes y agregó: “Como podemos pagamos las fotocopias de la escuela pero se rompió el celular y está desconectado”.

“Yo no estoy cobrando porque soy auxiliar suplente entonces estamos vendiendo algo porque no podemos pagar la luz, no tengo plata y no sabemos cuándo vamos a cobrar, pero mis compañeros de escuelas me ayudaron y les agradezco mucho”, señaló.

“Él ahora se quedó con el papá que lo recibió, y le dimos todo nuestro apoyo para que siga bien y esté contenido”, finalizó la mamá del niño.