Otro loteo con problemas: compraron, no pueden escriturar y la inmobiliaria responsabiliza a la Municipalidad

Un grupo de vecinos que construye su vivienda sobre un terreno ubicado en Mateo Sbert al 1900 expuso ante La Opinión & Sin Galera una problemática que se repite con la misma modalidad que otras historias que este medio publicó en las que compradores de buena fe de lotes para cumplir el sueño de la vivienda propia terminan encerrados en las maniobras de inmobiliarias que no les explican con precisión las dificultades con las que se encontrarán a la hora de escriturar.

Los vecinos empezaron a construir en octubre del año pasado. A raíz de la aparición de esas viviendas, los inspectores de obra de la Municipalidad les labraron infracciones por no haber declarado la construcción. Para la legislación, esas edificaciones son ilegales, clandestinas, sin permiso. No pagaron el derecho de obra. Pero tampoco podrían haberlo pagado, porque no están dadas las condiciones legales para ello.

“Este es un esfuerzo que hicimos como seres humanos. Estamos alquilando y compramos este lote para construir nuestra vivienda. Somos toda gente de trabajo”, dijeron. La mayoría pagó alrededor de 500 mil pesos por la porción de terreno.

“Nos dicen que el loteo está mal vendido. No tenemos ningún servicio, ni agua ni luz ni nada. Por lo que tenemos entendido están tratando de buscar una extorsión, nos piden unos planos de obra para empezar a construir, lo cual no se puede hacer porque no están hechas las mensuras todavía”, dijo otro de los vecinos.

“Nosotros no tenemos problema de pagar, pero cada vez que vamos a la Municipalidad o a la empresa de luz nos dicen que no tenemos derecho a nada”, señaló un tercero y explicó que “Se hizo la escritura indivisa y la idea es pedir para que nos aprueben cada lote con la ley de PH. Es un condominio, por ahora”.

“Este lote lo vendió una gente de San Martín, provincia de Buenos Aires, es una oficina, un grupo de inversores que se ve que compran lotes y los venden. Nunca tuvieron problemas”, indicaron y señalaron que no les permiten “construir hasta que no se regularicen las cosas del terreno”.

Luis ferrari, abogado de la inmobiliaria que vendió los lotes, dijo que va a denunciar a la Municipalidad por “asociación ilícita e intento de extorsión” y que hubo un “pedido de coima” por el tema.

La problemática es compleja. Las explicaciones del abogado serán publicadas en otra nota, porque así lo amerita. De la misma manera, el detalle que brindó el secretario de Obras Públicas, Javier Silva, formará parte de otra publicación.

En su oficina, Silva explicó a La Opinión que ese terreno está ubicado en una zona complementaria en la que sólo se puede subdividir en lotes de 800 metros cuadrados y que no podrían haberse vendido estos de 152 metros cuadrados que cada uno compró, porque no se podrán escriturar de esa manera.

Sobre el tema de “la ley de PH”, explicó que de la misma manera se podría subdividir bajo esa modalidad pero con el mismo criterio. Incluso, Silva explicó que hay alternativas para que ese predio pase a la calificación urbana en la zonificación, pero que nunca hubo un pedido al respecto.