Otro intento de estafa telefónica: tenían todos los datos de su celular y querían que vaya a un cajero automático

"No descansan ni en el feriado estos delincuentes", se quejó Miriam, una vecina que este martes por la tarde recibió un llamado telefónico desde un número con característica de Córdoba en el que le decían que se había ganado un premio en dinero y que para cobrarlo tenía que ir a un cajero automático.

Miriam se dio cuenta de que la estaban engañando porque notó que el mecanismo era el mismo que La Opinón había relatado en enero, cuando mantuvo durante una hora la comunicación con los estafadores para dar a conocer paso a paso la modalidad de la estafa.

"Me llamaron de Córdoba, me dijeron que por tener tantos años el teléfono y al día, de Club Personal decía que era. me había ganado 15.000 pesos. Me explicó cinco o seis veces lo mismo. Cuando le pregunté cómo me enviaban el dinero, me dijo que tenía que ir a un cajero automático y seguir los pasos que me iba a decir", contó la vecina.

En ese momento, Miriam recordó que en enero Sin Galera reprodujo los audios del seguimiento de la estafa y se dio cuenta de que la estaban engañanda. "Le dije: 'sinverguenza, ya lo escuché en la radio'", aseguró. Luego cortó la comunicación.

A Miriam le llamó la atención la cantidad de datos que tenían sobre su cuenta telefónica, el tipo de abono que paga, la cantidad de años que hace que tiene el mismo número. "Todo sabían. Me quisieron hacer el cuento del tío y me di cuenta porque los escuché a ustedes", afirmó.