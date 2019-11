Otro intento de estafa con presuntos fallos de reparación histórica de Anses

El "cuento del tío" con presuntos fallos favorables de Anses relacionados con la ley de reparación histórica sigue cobrando víctimas, aunque muchas personas que reciben ese tipo de llamadas ya están alertadas y sospechan, por lo que las estafas no llegan a perpetrarse.

El miércoles por la tarde, una mujer identificada como Gilda recibió una comunicación telefónica en su casa. Eran alrededor de las 14.45 cuando una persona con acento cordobés la llamó diciéndole que era abogado y que tenía la noticia de un fallo favorable de Anses para ella.

El interlocutor de Gilda dijo ser abogado y llamarse "Marcos Moreno, matrícula profesional 1408, que trabaja en la sucursal 705 de Anses, que queda en Córdoba capital, en la calle Colón 1400", contó la mujer a La Opinión para alertar sobre la modalidad de estafa.

"Dijo que había un afallo favorable a mi nombre, con el número 22324479, que corresponde a la ley 27270, incisos A, B y C y que por ese fallo favorable voy a cobrar casi 87.000 pesos, que entra en la reparación histórica, en el registro único de adultos nacionales, RUAN", contó.

La señora anotó todo lo que le dijeron. El presunto abogado le informó que "para cobrarlo tenía que tener una cuenta bancaria con tarjeta de débito para realizar la ATM, automática transacción anual", así contó Gilda que le explicó el cordobés.

"Sospeché, no me gustó, le pregunté por qué me llamaba de Córdoba, si yo estoy desempleada y no tengo nada para cobrar en Anses. Me decía que no cortara, me preguntaba si estaba con mis hijos, todo me hacía ruido", señaló la mujer.

Gilda decidió llamar a Anses. "Me dijeron que era todo una estafa, que lo que hacen es hacerte ir al banco, hacerte poner unos números y ellos se quedan con la plata que hay en esa cuenta. Me tomaron los datos para denunciarlo y me pidieron que lo difunda".

Desde Anses siempre informar que reciben "denuncias en diversos puntos del país sobre personas que llaman por teléfono, en su mayoría a los adultos mayores, para solicitar información y datos personales".

En ese sentido, recuerdan que el organismo "no se comunica telefónicamente para requerir datos de tarjetas de débito o claves bancarias de ningún tipo y en ningún caso".