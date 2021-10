Una vecina informó a La Opinión: “Quería comentarles que hoy, tipo 10.00 AM, me llaman haciéndose pasar por uno de mis hijos, que hoy justamente viajó a Buenos Aires. Que le tenia que pasar dinero, el número de billetes, etcétera. Estoy temblando todavía. Y quiero agradecer a los medios de comunicación, porque siempre están alertándonos sobre estos HDP. Gracias a ellos no caí”.