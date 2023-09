Otra vez el Estafador QR: le robó 10 mil pesos a una feriante en Los Aromitos

El delincuente conocido como el “Estafador QR” volvió a hacer de las suyas: este domingo le robó dinero a una feriante de Los Aromitos, a quien engañó tras comprarle una serie de productos que tenía a la venta.

La damnificada y su familia reconocieron luego del episodio que la personas que les había robado dinero de la cuenta asociada a su billetera virtual era el mismísimo Estafador QR, que ya se cobró diversas vìctimas.

El estafador se acercó a uno de los puestos de la feria para adquirir una campera usada, un budín y una docena de canelones. Le dijo a la feriante que no podía pagarle en el momento porque era “empleado de Mansa Lyfe” y que no le habían pagado, pero que lo harían más tarde.

Entonces, le pidió un código QR para hacerle luego la transferencia. La señora no sabía cómo generarlo, por lo que el delincuente le pidió el teléfono para hacerlo él. Ella accedió. Así, el Estafador QR pudo concretar su robo.

“Yo me fijaba a cada rato en la aplicación por si me había sacado la plata. A la media hora entré y me di cuenta que me faltaban 10 mil pesos. Así que le pasé el resto de la plata a mi hijo para que no me siga robando”, contó la damnificada.

El Estafador QR generó un código de extracción sin tarjeta para cajeros automáticos por 10 mil pesos, que luego retiró, algo que la propia app Cuenta DNI le confirmó a la víctima, puesto que en el comprobante la orden tiene como estado “cobrada”.