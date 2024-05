La noticia sorprendió a los rosarinos y bonaresenses que tienen como centro de referencia sanitaria al Grupo Oroño. Son los principales establecimientos de servicios de salud de referencia en la provincia de Santa Fe y en el norte de la Provincia de Buenos Aires.

Entre los prestadores circula una comunicación de las empresas de medicina prepaga que apunta a las decisiones tomadas por el gobierno nacional y les anuncia que no habrá modificaciones en la liquidación de pagos pese a los aumentos que ya han cobrado a los afiliados y las paritarias celbradas con los gremios del sector sanitario. También anunciaron que durante el mes de mayo “les harán conocer una propuesta” y que no encuentran otra alternativa.

Frente a esa decisión que desfinancia a los prestadores y por ende a los afiliados que en los últimos meses han afrontado aumentos desproporcionados en las cuotas, el martes 2 de Mayo de 2024 se conoció la decisión que adoptó una de las empresss de salud más impirtantes del país, anunció públicamente que OSDE no contará con atención.

En San Pedro, el Hospital Privado SADIV, tomó el mismo camino y se están sumando clínicas y sanatorios de otras regiones que no estén en condiciones de financiarles a las prepagas la discusión que mantiene con el gobierno de Javier Milei. El hecho de que las compañías financieras de la salud denunciadas por haber cartelizado sus precios tengan sus propios sanatorios restrigen los derechos de los pacientes a alegir sus propios médicos o a abandonar sus lugares de tratamiento.

Así sucedió en algunos casos en los que pacientes de San Pedro, fueron derivados a la UOM de San Nicolás. Se sabe que en el momento en el que el afiliado llega para quejarse, en este caso OSDE, le ofrece una solución inmediata y con todo pago siempre y cuando “no pretendan continuar en su lugar de asistencia con pretensiones posteriores de reintegro”. Es decir, si el paciente tiene una cirugía programada o un tratamiento, no tendrá acceso a que le devuelvan el dinero porque tiene la opción se ser trasladado a otra ciudad.

En Rosario el Sanatorio de Niños, CEN, Sanatorio Parque, CER, Cibic, GO Sanatorio Funes, GO Oftalmología, GO Centro Médico Alto Rosario, GO Centro Médico Jockey Club, GO Centro Medico San Lorenzo, Fertya, Maternidad Oroño ,Diagnóstico Médico Oroño, Elas, el Instituto Cardiovascular de Rosario y GO consultorios ambulatorios, son los centros a los que tampoco puden acudir los sampedrinos.