Organizan venta de pizzas para comprar prótesis para Román Laserna
Román Laserna tuvo un accidente de tránsito hace alrededor de un mes cuando circulaba en su moto y chocó con un auto. Ahora necesita una prótesis de fémur y su organizó una venta de pizzas para recaudar fondos. La venta será el próximo sábado 8 de noviembre. “Si podías compartirlo, para que la gente se sume y ayude, sería genial. Igual el que tenga harinas y todo para colaborar porque lo va a hacer toda la mamá casero”, indicaron allegados. En caso de querer encargar y colaborar comunicarse al 3329 644364.
