Familiares y allegados a Román Laserna, un joven de 25 años que protagonizó un accidente de tránsito, lanzaron una campaña solidaria para recaudar fondos.

La madre del muchacho comunicó a La Opinión que a través de una velada de pizza libre en el Bar Plaza recaudarán dinero para comprar una prótesis valuada en más de dos millones de pesos.

Si querés sumarte podés realizar tu reserva comunicándote al 3329 68 4364.

La jornada solidaria tendrá lugar el sábado 8 de noviembre a las 21.30 y el valor de la tarjeta es de 15 mil pesos.

