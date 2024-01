Luego de que este medio publicara un reporte en el que una mujer expresaba su disconformidad al ser atendida por una empleada que esta "descalza" las diversas opiniones no tardaron en llegar. Incluso hubo quien señaló que este medio cayó en una trampa y que en realidad la imagen fue tomada por el marido de una empleada que está de licencia. Verdad o mentira: no importa. Fue la nota más leída de la jornada y hay que tomar en cuenta todas las opiniones. ¿Está mal descalzarse bajo el escritorio?

Florencia fue la primera en reaccionar diciendo: "Uh, pero que sensibles que están por Dios". Brian coincidió y expresó: "Comprate una vida y dejá vivir a los demás".

Otros le restaron importancia a la situación como Valeria, que explicó: "Hace calor no es para tanto", Pepe que se burló: "Se quejan de cada boludez. Mucha gente al pedo" y Gabriela que razonó: "Hace calor y mientras no tenga olor en los pies no veo cuál es el problema. Hay cosas más importantes hoy en día".

Iván no estuvo de acuerdo con el reporte y dijo: "A mí no me parece una falta de respeto, para nada. Que no me atiendan o me atiendan mal lo sería, de hecho hace muy poco fui y me saludaron, me atendieron muy amables y correctamente es más me llamó la atención que de muchos lugares públicos este sobresalía por su respeto y atención al público, mis respetos al personal".

Ana coincidió y se preguntó: "Lo importante es que te atiendan bien. ¿Qué sabes vos por qué estaba así? Tal vez le dolía algo o tal vez no, tal vez tenía calor o simplemente estaba más cómoda. ¿Por qué será que yo no me fijo en esas cosas?"

Finalmente, Carina concluyó diciendo: "Yo diría falta de respeto si te habla mal, le hace gestos malos, no la atiende en tiempo y forma. No hay nada mejor que sentirse cómodo en el trabajo, es algo bueno para el que atiende y para el que atienden".

