Operativos de tránsito: secuestraron nueve motos y labraron otras seis actas de infracción
Hubo control vehicular en la zona de Pellegrini y Colón, con personal municipal y policía. La mayoría de los motociclistas infraccionados eran "jóvenes, muchos menores de edad", informaron.
Personal de la Dirección de Tránsito montó este martes por la tarde un operativo de control vehicular junto a efectivos de la Comisaría y el GAD.
El retén fue dispuesto en la zona de Pellegrini y Colón, donde procedieron a controlar documentación, uso de casco y otros aspectos de la normativa vigente.
El director de Tránsito de la Municipalidad, Armando Caballero, informó a La Opinión que "se retuvieron nueve motocicletas y se labraron otras seis infracciones de tránsito".
Agregó que la mayoría de los motociclistas infraccionados "eran chicos jóvenes, en algunos casos menores, sin licencia de conducir".
Las motos secuestradas fueron trasladadas a depósito municipal y quedaron a disposición del Juzgado de Faltas, donde los infractores podrán tramitar su restitución.
