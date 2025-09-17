Personal de la Dirección de Tránsito montó este martes por la tarde un operativo de control vehicular junto a efectivos de la Comisaría y el GAD.

El retén fue dispuesto en la zona de Pellegrini y Colón, donde procedieron a controlar documentación, uso de casco y otros aspectos de la normativa vigente.

El director de Tránsito de la Municipalidad, Armando Caballero, informó a La Opinión que "se retuvieron nueve motocicletas y se labraron otras seis infracciones de tránsito".

Agregó que la mayoría de los motociclistas infraccionados "eran chicos jóvenes, en algunos casos menores, sin licencia de conducir".

Las motos secuestradas fueron trasladadas a depósito municipal y quedaron a disposición del Juzgado de Faltas, donde los infractores podrán tramitar su restitución.

