Personal de la Dirección de Tránsito y efectivos policiales de UTOI dispusieron un operativo de control en la zona de Belgrano y Riobamba este martes por la tarde, que derivó en el secuestro de una gran cantidad de motos.

Entre los rodados secuestrados, informó el director de Tránsito Armando Caballero a La Opinión, había al menos cuatro que estaban preparadas para hacer contraexplosiones.

Entre los infractores había menores de edad sin ningún tipo de documentación, motos con tres y cuatro pasajeros, y jóvenes que están identificados como parte de los grupos que los fines de semana provocan ruidos molestos en la zona costanera y el Boulevard.

Caballero informó que además labraron actas de infracción a conductores que pudieron luego acreditar la documentación al día o fueron a buscar el casco, de manera tal que no hubo necesidad de secuestrarles la moto.

Todos los vehículos incautados fueron trasladados a depósito municipal y quedaron a disposición del Juzgado de Faltas, donde los infractores podrán tramitar su restitución.

