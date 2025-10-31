Personal de la Dirección de Tránsito, junto a efectivos de la Comisaría, dispusieron operativos de control vehicular en distintos puntos de la ciudad.

Ads

En el marco de las tareas habituales de control del cumplimiento de la normativa vigente, secuestraron varios vehículos cuyos conductores no se ajustaban a las obligaciones.

El director de Tránsito, Armando Caballero, informó a La Opinión la retención de cuatro motocicletas que están identificadas como parte de los grupos que los fines de semana molestan con contraexplosiones.

Ads

El Renault 12 secuestrado por los inspectores.

Además, secuestraron un automóvil Renault 12 cuyo conductor carecía de "seguro, sistema iluminatorio y chapa patente", agregó.

Los vehículos fueron trasladados a depósito municipal, donde quedaron alojados a disposición del Tribunal de Faltas, donde los infractores podrán tramitar la restitución.

Ads

Puede interesarte