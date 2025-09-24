La Dirección de Tránsito informó el secuestro de nueve motos en el marco del operativo de control vehicular montado junto a policía de la Comisaría y el GAD en la zona de Pellegrini y Colón el martes por la tarde.

De las nueve motos incautadas, una tenía colocado caño de escape antirreglamentario, que será destruido de acuerdo a lo que establece la normativa vigente.

El director del área, Armando Caballero expresó preocupación por la gran cantidad de motociclistas que circulaban sin la documentación obligatoria encima. "Les dimos la posibilidad de que fueran a buscarla y volvieran", señaló.

Además, volvió a señalar que muchos de los que resultaron con la moto secuestrada eran menores de edad no habilitados por la ley para conducir vehículos.

Todos los rodados incautados fueron trasladados a depósito municipal y quedaron a disposición del Juzgado de Faltas, donde los infractores deben tramitar la restitución.

