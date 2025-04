Las redes ardieron y los ciudadanos emitieron sus opiniones luego de que efectivos de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI) acompañarán al personal de la Dirección de Tránsito en operativos de control vehicular.

Daniel fue uno de los primeros en escribir y expresó: "No solo las motos andan en infracción, pero claro, como siempre, el que paga es el que menos tiene".

En contraparte, Pedro dio su parecer y dijo: "¡Muy bien! ¡Excelente! Que sigan así. Es una locura ver las motos llenas de inconscientes con niños, sin cascos, a toda velocidad, sin saber de conducción ni de seguridad vial".

Luis se sumó al debate y comentó: "Si con estos operativos logran detectar las motos robadas, bienvenido sea. Ahora, no estoy de acuerdo en que por cualquier pavada le secuestren la moto cuando con una infracción debería ser suficiente".

"Si los controlan, lloran. Si no los controlan, lloran. Me imagino que el que tiene todo en regla no teme que lo paren. El problema es que ni casco usan y después se quejan porque les sacan la moto. Hay que ajustarse a la ley", explicó, Cristián.

"Que se metan en barrio Hermano Indio o en barrio Banfield, bajada Chaves. Ahí tienen que andar, no en el centro de San Pedro", cuestionó, Diego a lo que Adam le respondió: "Muchos operativos, pero en las noches no se puede estar con las picadas en Boulevard Moreno. ¿No ven eso?"

"Yo ando con todos los papeles al día, casco y carnet. Nada que preocuparme. En un día me pararon dos veces en el mismo lugar. Le dije a la inspectora que, al menos, muestro los papeles y carnet. El que tiene todo en regla no se preocupa por si lo paran", concluyó Valeria.