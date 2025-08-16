En las últimas horas, la Policía llevó a cabo una serie de operativos en diversos puntos de la ciudad, que tuvieron como resultados la detención de cuatro individuos por infracciones relacionadas con la Ley de drogas 23.737.

El primero de ellos se realizó en la intersección de la calle Las Provincias y Simonino, donde fue interceptado un hombre de 23 años, a quien se le encontraron varios envoltorios de marihuana en su poder. Este procedimiento inicial sentó un precedente positivo para las tareas realizadas posteriormente.

En un segundo acto, los efectivos policiales se desplazaron a calle Javier Rivero al 1500, donde lograron la aprehensión de un sujeto de 22 años, encontrando bocas de clorhidrato de cocaína en posesión del detenido.

El tercero tuvo lugar en la intersección de Almafuerte y Alejandro Maino, donde se identificó a un individuo de 39 años que transportaba flores de marihuana.

Finalmente, en un cuarto operativo realizado en las cercanías de la calle 11 de septiembre y Bozzano, fue sorprendido un sujeto que portaba varios envoltorios de marihuana.

Todos los detenidos fueron trasladados a la dependencia policial de Mitre 1990, quedando a disposición de la Unidad Fiscal de Instrucción en turno, enfrentando cargos por infracción a la legislación sobre drogas.

