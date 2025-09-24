Las localidades del partido de San Pedro serán el destino de un nuevo plan de documentación que emprenderán la Municipalidad y el Registro Provincial de las Personas, con la finalidad de facilitar el acceso al Documento Nacional de Identidad (DNI) a sus habitantes.

El programa establecido prevé que el domingo 6 de octubre será la primera jornada, que tendrá lugar en Gobernador Castro, de 10.00 a 15.00. El puesto se ubicará en la intersección de las calles Ernesto Alves y Sarmiento, en inmediaciones de la delegación municipal.

El lunes 7 continuará en Río Tala, también de 10.00 a 15.00, en la delegación municipal ubicada frente a la plaza Juan Bautista Zucchi.

El martes 8 el operativo se trasladará hasta la localidad de Los Cazadores, también conocida como barrio La Tosquera, de 10.00 a 15.00, en la zona del centro municipal Marcelina Suárez.

Finalmente, el miércoles 9, de 10.00 a 13.00, el operativo tendrá lugar en Santa Lucía, en la sede de la delegación municipal; y luego pasará a Pueblo Doyle, de 13.45 a 15.00, en la zona de la subdelegación de la localidad.

