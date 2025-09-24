Operativo documentación en las localidades para gestionar DNI
La Municipalidad y el Registro Provincial de las Personas lanzaron un plan para facilitar el acceso al Documento Nacional de Identidad. Comenzará en Gobernador Castro.
Las localidades del partido de San Pedro serán el destino de un nuevo plan de documentación que emprenderán la Municipalidad y el Registro Provincial de las Personas, con la finalidad de facilitar el acceso al Documento Nacional de Identidad (DNI) a sus habitantes.
El programa establecido prevé que el domingo 6 de octubre será la primera jornada, que tendrá lugar en Gobernador Castro, de 10.00 a 15.00. El puesto se ubicará en la intersección de las calles Ernesto Alves y Sarmiento, en inmediaciones de la delegación municipal.
El lunes 7 continuará en Río Tala, también de 10.00 a 15.00, en la delegación municipal ubicada frente a la plaza Juan Bautista Zucchi.
El martes 8 el operativo se trasladará hasta la localidad de Los Cazadores, también conocida como barrio La Tosquera, de 10.00 a 15.00, en la zona del centro municipal Marcelina Suárez.
Finalmente, el miércoles 9, de 10.00 a 13.00, el operativo tendrá lugar en Santa Lucía, en la sede de la delegación municipal; y luego pasará a Pueblo Doyle, de 13.45 a 15.00, en la zona de la subdelegación de la localidad.
