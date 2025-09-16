Personal de la Dirección de Tránsito, en conjunto con policías del GAD, llevaron a cabo un operativo de tránsito este lunes en distintas zonas de la ciudad.

El director del área, Armando Caballero, informó a La Opinión que secuestraron nueve motocicletas por falta de documentación y casco protector cuyos conductores, en su mayoría, eran menores de edad.

El auto secuestrado durante el operativo.

Además, indicó que durante el control vehicular también incautaron un automóvil que carecía de luces delanteras y seguro obligatorio.

Todos los infractores deberán tramitar en el Juzgado de Faltas la restitución de sus vehículos, previo pago de multa, acarreo y estadía.

