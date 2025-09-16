Operativo de tránsito: secuestraron un auto y nueve motos
Personal de Transito y del GAD trabajaron este lunes en el control vehicular. Incautaron un auto por falta de luces y seguro y nueve motoss cuyos conductores carecían de documentación y casco protector.
Personal de la Dirección de Tránsito, en conjunto con policías del GAD, llevaron a cabo un operativo de tránsito este lunes en distintas zonas de la ciudad.
El director del área, Armando Caballero, informó a La Opinión que secuestraron nueve motocicletas por falta de documentación y casco protector cuyos conductores, en su mayoría, eran menores de edad.
Además, indicó que durante el control vehicular también incautaron un automóvil que carecía de luces delanteras y seguro obligatorio.
Todos los infractores deberán tramitar en el Juzgado de Faltas la restitución de sus vehículos, previo pago de multa, acarreo y estadía.