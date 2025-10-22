En el marco de un operativo de control vehicular llevado a cabo este martes, personal de la Dirección de Tránsito retuvo un total de seis motocicletas y dos automóviles debido a irregularidades en la documentación exigida para circular.

Según informaron las autoridades, las motocicletas carecían por completo de papeles: no contaban con licencia, cédula del rodado, ni seguro obligatorio.

Todos los vehículos secuestrados carecían de documentación.

En cuanto a los automóviles, uno de ellos circulaba con la licencia vencida y sin presentar ningún tipo de documentación, mientras que el otro tampoco contaba con los documentos necesarios.

En este último caso, el conductor solo presentó un formulario 08, que no habilita para la circulación del vehículo.

