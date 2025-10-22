Operativo de tránsito: retuvieron seis motos y dos autos por falta de documentación
El martes, personal de Tránsito secuestró en total ocho vehículos por irregularidades en la documentación obligaroria para circular.
En el marco de un operativo de control vehicular llevado a cabo este martes, personal de la Dirección de Tránsito retuvo un total de seis motocicletas y dos automóviles debido a irregularidades en la documentación exigida para circular.
Según informaron las autoridades, las motocicletas carecían por completo de papeles: no contaban con licencia, cédula del rodado, ni seguro obligatorio.
En cuanto a los automóviles, uno de ellos circulaba con la licencia vencida y sin presentar ningún tipo de documentación, mientras que el otro tampoco contaba con los documentos necesarios.
En este último caso, el conductor solo presentó un formulario 08, que no habilita para la circulación del vehículo.
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión