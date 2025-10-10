El jueves, personal de tránsito llevó a cabo un operativo de control vehicular en conjunto con el Grupo de Apoyo Departamental (GAD), que culminó con la retención de diez motos por diversas infracciones.

Uno de los casos más llamativos fue el de una moto en la que se trasladaban cuatro personas. La mayoría de los conductores detenidos eran jóvenes, muchos de ellos menores de edad, y no contaban con la documentación obligatoria para circular.

Además, se registraron múltiples faltas relacionadas con la ausencia de casco y licencias. En los casos en los que los propietarios pudieron presentar la documentación correspondiente, se les permitió retirar el vehículo. Las motocicletas retenidas fueron puestas a disposición del Tribunal de Faltas.

