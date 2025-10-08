Personal de Tránsito y efectivos de la GAD llevaron a cabo un control vehicular este martes por la noche en la zona de las calles Pellegrini y Colón.

Durante el procedimiento secuestraron 14 motocicletas cuyos conductores carecían de la documentación correspondiente para circular por la vía pública.

Las motocicletas secuestradas fueron trasladadas a depósito municipal.

El director del área, Armando Caballero, informó a La Opinión que además, se hicieron otras infracciones, pero los conductores regularizaron la situación para evitar el secuestro del rodado.

“Se elaboraron siete infracciones aparte, las cuales regularizaron trayendo la documentación de la moto”, indicó.

Todos los infractores deberán tramitar en el Juzgado de Faltas la restitución de sus vehículos, previo pago de multa, acarreo y estadía.

