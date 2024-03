El caso de Luz Crespiens Moreyra resuena en los oídos de la comunidad, ya que cada vez que llega a la sección de noticias es porque un nuevo desafío le espera a pesar de su corta edad.

La pequeña de apenas siete años padece parálisis cerebral infantil, cuadriplegia e hipertonía y su madre Judith lucha constantemente contra las adversidades que se le presentan en un camino que parece interminable.

En diciembre del año pasado, la representante legal de la familia Crespiens Moreyra había enviado una carta documento a Ioma, luego de que la obra social postergara por cuarta vez la entrega de una prótesis y la fecha de operación de la niña.

Tras múltiples reclamos, petitorios repletos de firmas y meses de espera, el pasado 19 de marzo, la pequeña y su familia viajaron a una nueva consulta con un neurocirujano para definir la situación de su salud.

"Fuimos a control con el neurocirujano. La escoliosis está avanzando a pasos agigantados y está complicando los pulmones e intestinos de Luz. La cirugía se debe realizar como mucho en un mes y medio", expresó la madre de Luz, consultada por La Opinión.

Por otro lado, Judith explicó que la fecha para la cirugía será "solicitada mediante un recurso de amparo", ya que además de no responder a los diversos reclamos ejercidos, Ioma no entrega "pañales y parte de la medicación" que necesita Luz desde el mes de octubre.

Finalmente, la madre de Luz, quien en más de una oportunidad había expresado que “nunca iba a dejar de luchar por el bien de su hija”, expresó mediante un emotivo mensaje:

“Hoy quiero contarles el significado que tiene la feria solidaria a beneficio de mi hija Luz. Nos llega ropa, accesorios, calzados, etcétera. Cada uno con su historia, algunas llenas de magia, de amor, de recuerdos.

Escuchamos cada una con atención porque nos encanta saber el valor sentimental que tiene. No sé imaginan todo lo que hay detrás de esta feria, la mayoría llega y dice: ”Quería que sea para una causa justa, quería que siga cumpliendo su propósito en personas que quieren ayudar a Luz. Queríamos que esto que significa tanto para mí, te pueda ayudar y a la vez me ayuda a mí a despegar y cerrar ciclos".

Les juro que me encantaría etiquetar a cada uno de los que se hacen partícipes de esta lucha, pero no todos quieren ser reconocidos. Solo me queda decirles desde este lado, que todo lo que donan es vendido a personas que también quieren ayudar a muy bajo costo porque la idea es ayudar y ser ayudados.

La ropita que permanece mucho tiempo parada que no se vende se entrega a un camión que viene cada 15 días y se va para un pueblito con necesidades básicas en la provincia de Catamarca, donde hay un grupo de mamás que se encargan de lavar coser, parchar y demás. Otra parte para una ONG que ayuda a bebes neo y bebés por nacer. Y bueno, el resto, el 80% queda principalmente para la causa de Luz.

Con esto quiero que sepan que no solo ayudan a Luz, hay una cadena de ayuda que ni se imaginan. Leí por ahí que falta que vuelvan los patacones, el trueque que esto es de pobres, que es vergonzoso volver a esto, como siempre politizando cosas que no tienen nada que ver.

Y la verdad que no tienen ni la mínima idea de lo que genera una feria. No todas las familias pueden comprar ropa nueva, y no saben la felicidad con la que se van cuando logran vestirse de pies a cabeza con ropa en excelente estado prácticamente nueva, y super económica. Te da satisfacción ver los rostros de esas mamás y esos nenes que se van con ropita para ellos nueva. No todos tenemos las mismas oportunidades.

Culmino diciendo gracias una vez más. Gracias a todos lo que continúan colaborando. A los que nos entregan parte de su vida, de su historia para poder ayudar con el tratamiento y sobre todo ayudar con la salud de Luz. Gracias".

Para ayudar a costear los gastos necesarios para viajar y hospedarse los días que la pequeña esté en terapia, familiares determinaron que La feria de Luz abra sus puertas dos veces más a la semana. Quienes deseen colaborar pueden acercarse los martes, sábados y domingos a partir de las 16.00 a Magliotti 840.