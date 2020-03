Ola de llamadas de madrugada para simular secuestros y estafar a la gente

El intento de estafa a través de "secuestros virtuales" tiene una modalidad que cada tanto se repite: llaman de madrugada a números fijos, de manera aleatoria, e intentan que en la confusión de quien se despierta alarmado alguien caigar en la trampa.

Este miércoles, una gran cantidad de casos fueron reportados a La Opinión. En cada uno, los estafadores llamaron de madrugada y pusieron en línea a una persona que, entre llantos, le decía a quien atendió que era su hijo o hija, que había sufrido un secuestro y que había que pagar un rescate.

En cada caso, las personas que presuntamente estaban secuestradas dormían en la misma vivienda a la que los estafadores llamaron o notaron rápidamente que algo raro había, por lo que el intento de engaño no prosperó y en lugar de dinero obtuvieron un rosario de insultos.

Norma contó que a las 3.00 de la mañana le sonó el teléfono y se despertó sobresaltada. Atendió, pero le llamó la atención, porque no es su nombre el que figura en la guía. Apenas levantó el tubo escuchó una persona que lloraba y le decía "mamá, me tienen secuestrado".

"Era la voz de un muchacho joven, casi un adolescente, así que sospeché, porque mis hijos ya son grandes y además estaban durmiendo. Así que me dí cuenta que me estaban engañando y les dije de todo", relató la damnificada.

A las 5.30 de la mañana, otra señora adulta mayor recibió un llamado similar. "Mamá, me asaltaron, tres tipos se metieron en casa. Tengo la boca toda rota por eso no puedo hablar bien", le decía una voz que le sonaba extraña, del otro lado de la línea.

"Me asusté, le pregunté si los chicos estaban bien, por mis nietos. Entonce me dijo que sí, que me fijara qué dinero podía juntar, que juntara lo que pudiera para darles a los ladrones y ahí me dí cuenta de que era todo un engaño", contó.

La señora relató que dos amigas suyas relataron hechos similares que ocurrieron durante este miércoles por la madrugada en otros puntos de la ciudad, todos con la misma modalidad. "Ellas también se dieron cuenta porque les decían que tenían toda la boca lastimada y que no podían hablar bien, pero las voces no coincidían".

A las 6.00 llamaron a otra casa y atendió un hombre. "Papi me robaron, no te asustes, dos hombres me robaron y me golpearon, ¿me podes mandar plata?", le dijeron. El receptor del llamado se asustó porque la voz era muy parecida a la de una de sus hijas.

"Eso le hizo sospechar. Por suerte vivimos todos juntos y mi papá puedo ver que estábamos todos en casa y durmiendo", contó una de las chicas de la familia. "Tengan cuidado, avisen a sus familiares que no se confíen si reciben una llamada así, intente confirmar que todos sus familiares están bien", recomendó la joven.

Otro caso ocurrió a las 7.00 de la mañana. La dueña de casa atendió el teléfono fijo y del otro lado le dijeron que tenían a su hija secuestada. Una joven, entre llantos y a los gritos, le decía "no te puedo decir dónde estoy", mientras la otra voz le preguntaba cuánto dinero tenía disponible.

La mujer se percató rápidamente de que era un intento de estafa porque su única hija estaba en su cama, durmiendo, en la misma casa donde el teléfono había sonado para informar que presuntamente estaba secuestrada.

A las 2.30 llamaron a la casa de una pareja de adultos mayores. Haciéndose pasar por un familiar, le dijeron que habían entrado tres hombres armados y que lo habían golpeado.

"En la desesperación, mis abuelos no sólo le creyeron sino que mi abuelo salió corriendo para su casa. Por suerte agarré el teléfono y me di cuenta que no era la voz. Atiné a cortar y llamar al celular de mi familiar, que gracias a Dios estaba bien", contó otra joven. A las 5.00 llamaron de nuevo al mismo número. "Era la misma mujer, queriendo hacer el mismo cuento", relató.