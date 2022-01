Ola de calor y humo: “A la noche no se puede ni estar afuera”

En los últimos días el humo volvió a cubrir las calles de San Pedro. Sobre todo, proveniente de incendios en zona de islas de Entre Ríos, donde proliferan los focos y el viento cubre de humo las ciudades de la costa bonaerense del Paraná.

El sistema de monitereo satelital de la Nasa da cuentas de que en la zona de islas frente a San Pedro, en jurisdicción de Entre Ríos, hay numerosas héctareas que arden y las columnas de humo que provocan son visibles desde las barrancas.

En los últimos días, fueron decenas los reclamos que llegaron al WhatsApp de La Opinión y Sin Galera. “Hace un calor infernal, llega la noche y quiero abrir las ventanas para refrescar, y no puedo. A la noche no se puede ni estar afuera”, se quejó #898; mientras que María Fernanda apuntó: “Qué pasa con el humo en la ciudad que nadie habla. No se puede respirar”.

Focos ígneos reportados en las últimas 24 horas. FIRMS.

Sin embargo, no es el único origen de esa espesa capa de humo que se siente en todos los barrios más intenso por la noche. El jueves, Bomberos pidió a la comunidad evitar la quema desmedida en la vía pública y domicilios particulares cuando no es necesario en una época de altas temperatura, sequía y falta de agua.

En la última semana el cuerpo activo tuvo intervención en más de 15 siniestros que en su mayoría obedeció a incendios forestales u otros casos en domicilios particulares por la quema de basura o ramas que luego se generalizaban y ponían en riesgo a otras propiedades.