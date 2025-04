Una de las personas afectadas por la usurpación de identidad en estos días, perpetrada por alguien que tiene como finalidad de provocar estafas: el “estafador del QR”.

La víctima solicitó a la gente que lo conoce, y otras también que no transfieran dinero a cuenta de Jorge Orlando Salmi porque quien lo requiere no es esta persona.

Salmi explicó en Sin Galera que un sujeto utilizó un número de celular, y al WhatsApp le colocó su foto. De esa manera estuvo efectuando compras, o solicitando que le remitan dinero ante supuestos percances padecidos.

“Sacó mi foto de mi Facebook y estafa a la gente en nombre mío. Compra cosas, por ejemplo, a un pescador deportivo que se gana el peso con esta actividad, le adquirió dorado, surubí y carpincho, y lo mandó a buscar con una motito. El hombre se lo dio porque me conoce, pero nunca le transfirió la plata”, dijo Salmi.

“A la noche el pescador se contactó conmigo por Facebook me dijo que no le había transferido el dinero, y uno no estaba enterado”, continuó describiendo. Además, le indicó que trató de comunicarse al celular, pero ya estaba bloqueado.

“Otro caso es de un conocido mío que me llamó. Se hizo pasar por mí diciéndole que le transfiera dinero para comprar una cubierta, porque reventó la de la camioneta y estaba tirado en la ruta. Y que cuando volviera a San Pedro lo reintegraba”, contó.

Salmi dijo que habló con el dueño de los pescados “y esta persona fue a la comisaría, donde realizó la denuncia. Yo también la quise realizar, pero me dijeron que el estafado era el comerciante porque a mí no me sacó dinero. Ahora tengo que esperar a que desde la Fiscalía me llamen para declarar. Por ahora no lo hicieron", terminó expresando Salmi.