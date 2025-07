Fernando, un vecino de San Pedro, se convirtió en el protagonista de la "Oficina de Quejas" esta semana. En el programa Sin Galera, denunció la exorbitante suma que le exige Coopser para llevar energía a su terreno, cerca de la planta de Celulosa San Pedro.

La conexión eléctrica de tan sólo 160 metros tiene un costo de 34 millones de pesos. Este presupuesto incluye transformador, cables, columnas y otros elementos, lo que equivale a 212.500 pesos por metro.

"Hace 30 años que tenemos ese rancho. Queremos mejorarlo, poner una mesa, sillas, pero nos roban. No podemos tener un puestero porque lo primero que necesitamos es luz para sacar agua, poner un foco o una alarma para evitar los robos. Ahora que se acerca el parque industrial, volvimos a insistir con la Cooperativa, y nos pasaron 34 millones de pesos", contó Fernando en el programa de Lilí Berardi.

"Me parece que me llevan al gerente para que me cebe mate por ese precio", ironizó. "Pero lo peor es que este valor es aproximado. Si quiero un número real, debo pagar 672.000 pesos para que hagan un presupuesto detallado", reveló.

La indignación de Fernando es perceptible, como la de cualquier residente que necesitaría energía para las tareas básicas. La falta de luz lo pone en desventaja frente a sus vecinos, que sí cuentan con el servicio. "Parece que somos terratenientes, pero nuestra tierra no sirve para cultivar nada", lamentó.

"Ante este número inalcanzable, prefiero que me digan ‘no te podemos llevar la luz’. Y uno está en San Pedro, donde ve tanta gente colgada, y uno que quiere hacer las cosas bien, quiere mejorar, quiere sacrificarse… Entiendo que poner la luz cuesta", reflexionó.

Fernando también mencionó que la termoeléctrica se contactó con ellos para un futuro tendido de red, que después de 10 años podría proveer energía a San Pedro. En el 2028, ¿la competencia mejorará los precios para algunos?