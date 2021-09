“Odisea de un votante”: se presentó 3 veces en la mesa porque le rechazaban el documento

Para quienes tenemos cierta edad y hemos padecido vapuleo de nuestra democracia, votar no es sólo un derecho, es un modo de ejercer nuestra disconformidad, apoyo, protesta, opinión y sobre todo libertad.

Las elecciones nos siguen generando un estado de nerviosismo, expectativas, dudas; verificamos la escuela, mesa, programamos hora para ir y nos arreglamos especialmente. ¡Es un día muy importante!

Este 12 de septiembre, salí con la mejor onda hacia la escuela y mesa correspondiente para emitir mi voto. Entrego el documento que utilizo y utilicé en las últimas elecciones, y ¡oh, sorpresa!, el presidente lo toma y plantea que no puedo votar.

Pregunto ¿por qué? Dan una explicación y me dicen: “Usted no entiende”. Pido que lean el instructivo, pero son ellos los que no entienden. Nadie da una explicación lógica, y no hay en la escuela quien pueda explicar. Ahí comenzó la odisea.

El mismo presidente que tenía el documento me sugiere que vaya a la comisaría.

Comisaría: Me dicen que no tienen nada que ver, que no es su compentencia. “Vaya al registro civil”.

Registro Civil: "Su documento es el que coresponde, usted puede votar", me dicen.

Por segunda vez, vuelvo a la escuela para cumplir con mi deber cívico. Nuevamente, NO ME PERMITIERON VOTAR.

Comisaría (otra vez): “Vaya al Juzgado de Paz”.

Juzgado de Paz: me atiende una abogada y personal a cargo, plantean que sólo están para casos de extranjeros y muestran buena disposición.

Llegan dos votantes más en la misma situación. Uno de ellos busca en su teléfono el instructivo y o analizamos entre todos. Respuesta unánime: “Pueden votar”.

Partimos hacia la escuela. Me presento en la mesa por tercera vez y finalmente pude cumplir con el ansiado derecho y deber de ciudadana. Salí nerviosa pero realizada por haber concluido mi odisea como votante. Todos los integrantes de la mesa carecían de compresión lectora. Lamentable.