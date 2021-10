Octubre rosa: la historia de Natalia Fernández, una sampedrina que venció al cáncer de mama

Natalia Fernández es una sampedrina de 44 años, reconocida profesora de inglés, cuya historia de lucha contra el cáncer de mama fue difundida esta semana por la ONG Fundación La Nación, ante quienes brindó una emotiva entrevista en la que habló de cómo la enfermedad transformó su vida.

Todo comenzó cuando tenía 28 años. “Yo no me palpaba. Lo hice de casualidad un día sentada en la cama. Creía que era algo que le tocaba a una persona en mil, y esa persona terminé siendo yo”, explicó.

Con la incertidumbre, viajó a Capital Federal donde le diagnosticaron cáncer y determinaron que había que operar. Durante 6 semanas, Fernández viajó para hacerse 8 sesiones de quimioterapia y 28 aplicaciones de rayos, que finalmente lograron salvarle la vida.

Mientras estuviera en tratamiento y “por un tiempo”, su oncóloga le había indicado que no podría tener hijos. “Yo estaba intentando quedar embarazada. Eso me liquidó”, aseguró ante Fundación La Nación.

Sin embargo, el destino le tenía algo preparado: otra prueba de fortaleza. Su deseo de ser madre se concretó con la llegada de Benicio, y Vera. “Gracias a lo que viví pude considerar la adopción. Si yo no hubiera pasado por lo que pasé, no hubiera adoptado a los chicos y no me puedo imaginar mi vida sin ellos”, contó.

Hoy Benicio tiene 12 y Vera, 10. Junto a ellos también disfrutan de su mamá Faustino, de 8, y Sabina, de 5, que llegaron de forma natural años después.

“Yo no tenía antecedentes familiares y por eso pensaba que no me iba a tocar. La realidad es que no estás libre ni por ser joven ni por no tener antecedentes, pero se puede detectar a tiempo. Háganse las eco mamarias y las mamografías, porque son una herramienta fantástica de detección temprana. Y aunque te den todos los estudios mal, como me pasó a mí, tenés muchas chances de que salga todo bien”, aseguró Natalia como mensaje en el mes mundial de lucha contra el cáncer de mama.