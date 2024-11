Una vecina reportó una situación de obstrucción en el estacionamiento del Club Náutico de San Pedro, donde un vehículo Jeep rojo, sin patente, bloqueó su auto impidiéndole salir.

"Hoy a las 15 horas quería salir del Club Náutico con mi nieto y, al intentar subir al auto, me encontré con esta situación: no podía moverme porque este Jeep rojo, por poco, se subió arriba de mi auto para estacionar. La persona dueña de este Jeep nunca se enteró (o no le importó) que había un auto al lado.

¡Por favor! Hay que tener empatía, respeto y responsabilidad. Es un Jeep sin patente, y nunca apareció el dueño. Mientras tanto, yo, con este calor y un niño pequeño esperando, traté de mantener toda mi educación, pero sinceramente esta es una situación que causa demasiada bronca" comentó Andrea a La Opinión.