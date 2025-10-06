













Durante el año la gente encuentra objetos perdidos en la calle y los trae a la redacción de La Opinión & Sin Galera para que sean devueltos a sus dueños.

Muchas personas se acercan a buscar sus cosas extraviadas, pero algunos objetos nunca son reclamamos y quedan en la caja de cosas perdidas durante meses.

En la caja hay documentos, billeteras, elementos de uso personal, llaves de casa, motos y autos, carnet de obras sociales, tarjetas de crédito y débito, lentes recetados y muchos cosas más.

Por ese motivo, si reconocés alguno de estos objetos y todavía te sirven, este es el último aviso para que pasés a buscarlos por nuestras oficinas, en Liniers 71. Hay tiempo hasta este viernes 10 de octubre.

Lista de documentos y tarjetas encontrados por orden alfabético:

Arce Claudio Fabián – DNI

Arce Claudio Fabián – tarjeta BNA

Arce Claudio Fabián – carnet de manipulador de alimentos

Barrientos Lucas Miguel - DNI

Froment Judith Anabela – DNI

Fernández María Candelaria – DNI

Fernández María Candelaria – Tarjeta Plus

Hernandorena Carlos Alberto – DNI

López María – tarjeta Mastercard

Lavañini Benigno José – DNI

Martínez Víctor Marcos – tarjeta BNA

Martínez Paola - Tarjeta Visa débito

Martínez Aldana Noemí – DNI

Martínez Uriel Hernán - DNI

Rigali Julieta – Tarjeta Santander

Rodríguez Alan Nahuel – DNI

Rodríguez Silvia Roxana – DNI

Rojas Jorge Alberto – DNI

Roca Chloe Almendra– DNI

Sánchez Leonardo José – DNI

Sánchez Leonardo José – tarjeta BNA

Sánchez Leonardo José – carnet de Osprera

Olmos Fernando Gustavo – cédula de motovehículo