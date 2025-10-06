Objetos perdidos: hay tiempo hasta el viernes para retirarlos
Anteojos, billeteras, llaves, documentos, tarjetas y muchas cosas más llegan a la redacción de La Opinión & Sin Galera y quedan con nosotros durante meses. Si reconoces como tuyo a alguno de estos objetos, pasá a buscarlos por Liniers 71. Tenés tiempo hasta el 10 de octubre.
Durante el año la gente encuentra objetos perdidos en la calle y los trae a la redacción de La Opinión & Sin Galera para que sean devueltos a sus dueños.
Muchas personas se acercan a buscar sus cosas extraviadas, pero algunos objetos nunca son reclamamos y quedan en la caja de cosas perdidas durante meses.
En la caja hay documentos, billeteras, elementos de uso personal, llaves de casa, motos y autos, carnet de obras sociales, tarjetas de crédito y débito, lentes recetados y muchos cosas más.
Por ese motivo, si reconocés alguno de estos objetos y todavía te sirven, este es el último aviso para que pasés a buscarlos por nuestras oficinas, en Liniers 71. Hay tiempo hasta este viernes 10 de octubre.
Lista de documentos y tarjetas encontrados por orden alfabético:
Arce Claudio Fabián – DNI
Arce Claudio Fabián – tarjeta BNA
Arce Claudio Fabián – carnet de manipulador de alimentos
Barrientos Lucas Miguel - DNI
Froment Judith Anabela – DNI
Fernández María Candelaria – DNI
Fernández María Candelaria – Tarjeta Plus
Hernandorena Carlos Alberto – DNI
López María – tarjeta Mastercard
Lavañini Benigno José – DNI
Martínez Víctor Marcos – tarjeta BNA
Martínez Paola - Tarjeta Visa débito
Martínez Aldana Noemí – DNI
Martínez Uriel Hernán - DNI
Rigali Julieta – Tarjeta Santander
Rodríguez Alan Nahuel – DNI
Rodríguez Silvia Roxana – DNI
Rojas Jorge Alberto – DNI
Roca Chloe Almendra– DNI
Sánchez Leonardo José – DNI
Sánchez Leonardo José – tarjeta BNA
Sánchez Leonardo José – carnet de Osprera
Olmos Fernando Gustavo – cédula de motovehículo
