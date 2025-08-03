Nuevos cursos del Centro de Formación Laboral 402
En la Casa de la Cultura del Sindicato de Empleados de Comercio abren la inscripción para los cursos de formación laboral que se dictarán durante el segundo semestre del año.
El Centro de Formación Laboral 402, que dicta sus clases en la Casa de la Cultura del Sindicato de Empleados de Comercio, en Mitre 455, abrirá a partir del lunes 4 de agosto la inscripción para los nuevos cursos que se dictarán durante el segundo semestre del ciclo lectivo 2025.
La solicitud de inscripción para asistir a las clases de los cursos de: Inglés negocios nivel 2,
habilidades digitales, modelado e impresión 3D o liquidación de impuestos se recibirán a partir del 4 de agosto, de lunes a viernes en horario de 18:30 a 21:00
Los interesados, que deberán ser mayores de 17 años, deberán presentar la siguiente documentación:
3 fotocopias del DNI, 2 fotocopias del título primario o secundario y 1 fotocopia de la constancia de CUIL.
El Centro de Formación Laboral 402 tiene su sede en Mitre 455 y también redes sociales. En
Facebook: Cfl San Pedro, en Instagram: cfl402_sanpedro
Su número de contacto: 3329-320961
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión