El Centro de Formación Laboral 402, que dicta sus clases en la Casa de la Cultura del Sindicato de Empleados de Comercio, en Mitre 455, abrirá a partir del lunes 4 de agosto la inscripción para los nuevos cursos que se dictarán durante el segundo semestre del ciclo lectivo 2025.

Ads

La solicitud de inscripción para asistir a las clases de los cursos de: Inglés negocios nivel 2,

habilidades digitales, modelado e impresión 3D o liquidación de impuestos se recibirán a partir del 4 de agosto, de lunes a viernes en horario de 18:30 a 21:00

Ads

Los interesados, que deberán ser mayores de 17 años, deberán presentar la siguiente documentación:

3 fotocopias del DNI, 2 fotocopias del título primario o secundario y 1 fotocopia de la constancia de CUIL.

Ads

El Centro de Formación Laboral 402 tiene su sede en Mitre 455 y también redes sociales. En

Facebook: Cfl San Pedro, en Instagram: cfl402_sanpedro

Su número de contacto: 3329-320961

Ads

Puede interesarte

Puede interesarte



