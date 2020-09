Nuevo intento de estafa telefónica: "me pedían una cuenta de pensión o jubilación para depositarme 200 mil"

Este domingo por la mañana ines recibió un llamado extraño desde un número de teléfono de la ciudad de córdoba. Todo indica que se trató de un nuevo intento de estafa telefónica, pero la vecina no permitió que le tomaran los datos ni siguió la conversación.

"Me dijeron que me había ganado 200 mil pesos, que eran de la empresa de Samsung, que el gobiernos les había dado plata a ellos para que repartan entre la gente de claro, personal y movistar y que yo había salido sorteada", relató.

Lo que permitió que ines confirmara que se trataba de una estafa fue el extraño pedido por parte del hombre: "Me dijeron que solo podían depositarme en una cuenta que yo usara por pensión o jubilación y le dije que si no podía ser en el correo, cuando me dijo que no, me di cuenta". Además le sugerían que fuera urgentemente al banco para pasar datos específicos de la cuenta.

"Me pareció un disparate porque mira que voy a salir sorteada si yo nunca participe de nada ni deje ningún papel en ningún lado", expreso y añadió que la dirección indicada era Avenida Colón 230 de Cordoba Capital y el número de teléfono era el 3512749509, para que todos los vecinos estén atentos y "no caigan en la trampa"