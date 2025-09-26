La Secretaría de Salud, a través de la Dirección de Salud Mental, anunció la apertura de un nuevo espacio terapéutico en el polo ubicado en Ituzaingó 979.

Ads

Las reuniones, destinadas a abordar problemáticas vinculadas al juego y las apuestas, tendrán lugar todos los martes, a las 13.30.

“El juego problemático tiene salida y pedir ayuda es el primer paso”, indicaron.

Informaron que la entrada no tiene costo y que la propuesta está dirigida “tanto a quienes atraviesan estas situaciones como a sus familias”.

Ads

Puede interesarte

Ads