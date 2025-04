Este jueves, pasadas las 14.00, el Honorable Concejo Deliberante llevó a cabo su primera sesión ordinaria del año, en la que trataron diversos expedientes.

Martín Rivas, uno de los concejales que más proyectos presentó durante el periodo de receso, protagonizó un nuevo cruce con la concejal de Unión por la Patria y referente del Movimiento Evita, Rita Leguizamón. No fue la primera vez.

Ambos concejales protagonizaron una trifulca en junio del año pasado que concluyó con el Juez de Paz ordenándole a Rivas que "cese con los actos de perturbación" y pidiéndole a los dos que "presten colaboración" para evitar nuevos hechos.

El nuevo episodio ocurrió durante el tratamiento del expediente N° 5440 en el que el edil del bloque de Juntos por el Cambio solicitó al "Departamento Ejecutivo Municipal coordinar con el Consejo Escolar de San Pedro: inscripción online para cursos en el Centro de Formación Profesional N° 401, evitando desplazamientos y colas nocturnas" .

Leguizamón respondió que "no" iban "a acompañar el proyecto" porque "las afirmaciones" que argumentaban el pedido del edil opositor faltan a la verdad. "No existe el Centro de Formación que tenga que ver con el Consejo Escolar", refirió.

"No podemos acompañar este proyecto porque es algo que no existe, porque los cursos de formación no dependen del Consejo Escolar", indicó la edil.

Aseguró que "para esta población", es decir para los ciudadanos de las localidades, "las condiciones de igualdad están en la presencialidad a la hora de inscribirse", argumento encendió la respuesta de Rivas, justamente porque fue la gente de las localidades la que tuvo que viajar hasta San Pedro para poder acceder a un lugar en las filas que desde la madrugada se formaron en cada uno de los centros laborales.

Rivas cuestionó que "hablar de igualdad" con Leguizamón resulta complejo, ya que lo que "para ella es igualdad, para los vecinos es sufrimiento", entre otras cosas.

Aseguró que la docente se cree "superior" a los residentes de las localidades e ironizó: ¿Qué tienen arco y flecha en Santa Lucía?, ¿no tienen redes sociales y teléfono?"

El tratamiento concluyó con siete votos a favor y nueve en contra y con más riñas que soluciones. El foco de un planteo inicial que pretendía resolver una situación que causa molestias en vecinos de las localidades, quedó “en la nada” y sin soluciones tangibles para los ciudadanos.