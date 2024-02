El viernes por la noche, Florencia envió un video relatando una indignante situación desde la nueva Terminal de Ómnibus: “Vengo a la Terminal a tomar un colectivo para ir a buscar a mi hijo a Pinamar y me encuentro con el señor que es el sereno que trabaja acá y que resulta que no tiene acceso para dormir, o sea lo tienen acá trabajando toda la noche, pero le cierran todas las puertas. Está todo vacío adentro. Si yo quiero ir al baño no puedo y además le hacen pasar toda la noche acá afuera".

Por su parte, el hombre se llama Luis y dijo: “No pude ser que me tengan dos noches sin abrir las puertas. Hay gente que viene de los chevaliers que necesitan el baño, ¿dónde van a ir? Es una vergüenza”.