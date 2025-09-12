Miles de espectadores ya vieron en más de 50 presentaciones la obra de teatro La cena, que este sábado vuelven a poner en escena los integratntes del grupo de la sala Cuarta Pared.

Ads

La muy bien lograda versión de una comedia francesa —que también tiene versión cinematográfica— es una de las obras de mayor éxito de los teatristas de la sala de Almafuerte e Independencia, por lo que siempre es una buena ocasión reponerla e incluso volver a verla.

"La cena" cumple su función número 55 en sala Cuarta Pared.

El nombre elegido para un bebé es el conflicto que desata la tensión entre un grupo de amigos que desde hace décadas comparten todo.

Ads

La cena puede leerse hoy en clave política, en tiempos de cancelación y grietas, porque muchos de los temas que atraviesan esos tópicos son puestos en debate en el marco del texto, cuya adaptación, a cargo del director Salcho González, es impecable para los tiempos que corren.

“La cena”, adaptación de una aclamada comedia francesa.

Carolina Tufilli, Emilia Ravettino, Roberto “Chichón” González, Salcho González y Daniel Godoy interpretan a los personajes.

Ads

Martín Lara en asistencia de dirección y técnica; Lucas Zapulla en escenografía y vestuario; y Mache González en diseño gráfico completan el elenco.

La función número 55 de La cena está programada para este sábado 13 de septiembre a las 21.30 en el espacio cultural de Almafuerte e Independencia, que anunció descuentos para quienes ya la hayan visto y quieran volver a vivir la experiencia.

Puede interesarte

Puede interesarte