Nueva etapa del aislamiento: el Municipio aguarda definiciones de Provincia sobre las "reuniones al aire libre"

El lunes comenzará una nueva etapa del aislamiento social preventivo y obligatorio, que se extenderá hasta el 20 de septiembre, fecha en la que la medida cumplirá seis meses de vigencia a raíz de la pandemia por coronavirus COVID-19.

La situación es complicada en el país, la provincia de Buenos Aires y en San Pedro. El crecimiento exponencial de casos, la multiplicación de contagios sin nexo epidemiológio determinado —que ubica al distrito en lo que se denomina "transmisión comunitaria— despertó la alerta en las autoridades sanitarias.

"Hay que aprender a convivir con el virus", dijo el intendente Cecilio Salazar el miércoles pasado, para dar cuentas de que la situación es complicada pero ello no debe detener las actividades económicas, a las que se sumaron en las últimas semanas las deportivas y algunas recreativas.

El viernes el presidente de la Nación, Alberto Fernández, anunció que desde el lunes serán autorizadas las reuniones sociales de hasta 10 personas al aire libre, con distanciamiento social de dos metros y uso de barbijo en todo el país.

Eso sí: advirtió que "será implementado en cada jurisdicción", lo que indica que las provincias serán las encargadas de la reglamentación para la adhesión de los municipios y la plena vigencia de la medida. Por eso en San Pedro aguardan, todavía, las definiciones de la provincia de Buenos Aires para informar qué sucederá a nivel local.

"No sabemos más que lo que han dicho por los medios", dijeron fuentes de la primera línea del Gobierno local a La Opinión. Hasta ahora, lo que aparece en las noticias es que el gobernador Axel Kicillof analiza la situación y que es prácticamente seguro que no se autorizarán estas reuniones al aire libre en el conurbano ni en los municipios que están en Fase 3.

"Casi siempre, cuando ha habido extensión de la cuarentena pero con cambios, hay que esperar unos días para ver cómo lo baja Provincia", analizaron en el Municipio, donde esperarán los anuncios de Kicillof para hacer lo propio.

El jefe de asesores del Ministerio de Salud bonaerense, Enio García, analizó que la provincia atraviesa un momento de "aumento de casos" con "una tasa de positividad muy alta y es muy preocupante”.

"El contagio en el interior está vinculado a las actividades comerciales que no se pueden interrumpir. En este contexto, hoy no podemos pensar en la flexibilización de actividades", dijo en declaraciones a la FM pública de la provincia de Buenos Aires.

"Hay un montón de gente que no puede cumplir con el aislamiento, y no por eso son irresponsables. Hay otras personas que podrían cumplirlo, pero que lo rompen de manera irresponsable", señaló el asesor ministerial, quien consideró: "Si nos queremos juntar hay que hacerlo en lugares abiertos, pero el mensaje de la Provincia es de todas formas: tratemos de evitarlo, tratemos de no hacerlo".

Uno de los casos testigo que está sobre la mesa de análisis en Provincia es el de la ciudad de Junín, que habilitó, en Fase 4 como San Pedro, las reuniones sociales en algunos parques y plazas. En ese momento tenían 7 casos de coronavirus actuvos y 20 días después alcanzaron los 102 por lo que decidieron dar marcha atrás con la medida.

El presidente de la Nación, Alberto Fernádez, anunció que las reuniones en lugares cerrados se mantendrán prohibidas porque "allí la posibilidad de contagio aumenta significativamente" y pidió "responsabilidad personal, que tiene impacto colectivo para minimizar los riesgos".