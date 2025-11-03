Independencia Fútbol Club no levanta cabeza en el Torneo Regional Federal Amateur.

Por la tercera fecha de la Zona 6 de la Región Pampeana Norte el equipo de “Coco” Espíndola se presentó en Pérez Millán buscando sumar sus primeros puntos en el certamen.

Tras un primer tiempo con pocas alternativas los gritos de gol aparecieron en el complemento. Fue Independencia quién pegó primero y cuándo se jugaba el último tramo del partido.

Franco Gorbarán puso a “La I” arriba en el marcador y parecía que finalmente se le daba pero en el último tramo del encuentro el local se recuperó y logró dar vuelta el resultado por medio de los goles anotados por José Gómez y el defensor Robertino Stocaffiso.

Con este triunfo, el “General" comparte el primer lugar del grupo junto al Club Atlético Mitre; Paraná de San Nicolás suma 3 e Independencia está último, sin unidades.

En la próxima fecha Independencia visitará a Mitre y San Martín a Atlético Paraná de San Nicolás.

