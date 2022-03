“Nosotras en libertad”, el testimonio de 200 detenidas por la Dictadura, entre ellas la sampedrina Olga Llanos

En el marco de las actividades previstas para la conmemoración del Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia, este viernes será presentado en San Pedro el libro web Nosotras en Libertad, que recoge el testimonio de más de 200 mujeres que fueron detenidas por la Dictadura cívico militar tras el Golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 y permanecieron alojadas en la cárcel de Devoto, entre ellas la sampedrina Olga Llanos.

Publicidad

La actividad tendrá lugar a las 19.30, con la participación de la autora local de uno de los relatos que forman parte del volumen editado este año. Además, habrá música con Sofía Rotundo y Fabián Miranda.

Olga Llanos y Luis Jaureguillorda fueron secuestrados el 25 de abril de 1976 a las 17.30 por una patota de cinco hombres vestidos de civil que dijeron ser policías. Estaban en su casa, en Fray Cayetano Rodríguez al 150, donde sus captores registraron todo.

Se los llevaron encapuchados y esposados. Estuvieron en la sede de la Brigada de Investigaciones y en la UP3 de San Nicolás. Luego él fue trasladado a La Plata y ella a Vila Devoto. Los liberaron en julio y diciembre de 1979, respectivamente. Al recuperar la libertad, tuvieron que irse de la Argentina.

Su caso fue ventilado en el juicio de la denominada megacausa Saint Amant III, que el año pasado dictó sentencia condenatoria de prisión perpetua para los responsables de los delitos de homicidio agravado por alevosía con el concurso premeditado de dos o más personas para procurar la impunidad para sí o para otros, secuestros ilegales y torturas: crímenes de lesa humanidad cometidos en San Pedro y la región durante la última dictadura cívico militar.

En Nosotras en Libertad, Olga participa con el relato Un hijo y el exilio, en el que cuenta el viaje hacia Nueva York luego de recuperar la libertad y quedar a disposición del Poder Ejecutivo Nacional, por lo que no podría volver al país hasta el advenimiento de la Democracia.

Olga cuenta allí cómo llegó el exilio. El viaje junto a su hijo Ignacio, entonces de cuatro años, hacia Estados Unidos, donde los esperaba Luis. “Habíamos visto y conocido el horror de la represión. Sabíamos que estar vivos y juntos era un privilegio”, relata en su texto.

“Si habíamos sobrevivido a la cárcel debíamos poder sobrevivir al exilio que —no jodamos— tenía que ser más fácil”, cuenta para dar lugar al relato sobre volver a ser padres y en el exilio, en un país con otra cultura, con otro idioma.

“Todo esto me hace sentir que pudimos. Que no nos venció el odio ni nos aniquiló el encierro. Trataron pero no pudieron destruirnos. Y hoy seguimos queriendo un mundo más justo. Seguimos buscando verdades. Seguimos construyendo nuestra historia en libertad”, cierra su relato Olga Llanos.

“Este libro colectivo es una invitación a emprender un viaje imaginario para visitarnos. Somos más de doscientas mujeres que fuimos militantes en los 70. Presas políticas que en la cárcel de Villa Devoto empezamos a tejer una trama que, en libertad, supimos mantener”, dice la introducción al libro Nosotras en Libertad.

El libro comenzó en junio de 2020, en pleno confinamiento por la pandemia, cuando tres de las participantes decidieron tomar la iniciativa para ponerle voz a esa experiencia que les tocó vivir y sobrevivir.

Entre reuniones virtuales y recuerdos, superando distancias y temores, nació el volumen publicado en la web, que “no se vende ni se compra”, es, nada más y nada menos, que una invitación a leer.

Nosotras en Libertad es, como dicen en el propio texto, “una permanente, atrevida y orgullosa respuesta a aquel jefe de seguridad de Villa Devoto que vociferaba: ‘De acá salen locas o muertas'”. Una respuesta de vida a tanta muerte. Una victoria.