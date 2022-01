“Nos vamos como vinimos”, el balance de los vecinos tras la reunión por seguridad

Tras reunirse con funcionarios del Gobierno, concejales miembros de la Comisión de Seguridad y autoridades de Policía, los vecinos que reunieron firmas y presentaron una carta dirigida al intendente Ramón Salazar por mayor seguridad brindaron su parecer del resultado del encuentro.

“De la Municipalidad nos dicen que están trabajando, pero realmente no es satisfactoria la respuesta. No es que no sirvió, todo sirve. Pero continuaremos reclamando”, dijo uno de ellos ante La Opinión, mientras otro señalaba: “Tenemos la sensación de que nadie puede hacer nada y uno está al libre albedrío”.

Con un cupo de 10 personas, hubo vecinos que quedaron afuera del Salón Dorado, donde se desarrolló la reunión, a la espera de las resoluciones. La primera en salir fue la fiscala Viviana Ramos, que participó en representación al sistema judicial, y debió atender una urgencia.

“Soy un pequeño productor, siempre tengo el problema de esta gente que recorre los campos. Nosotros sabemos quiénes son, pero no tenemos cómo probarlo. Si no se comprometen las autoridades con eso, estamos en el horno, seguimos con el mismo problema”, explicó otro vecino que aguardó en la vereda.

Por su parte, una vecina que sí logró ingresar destacó algunos de los puntos que plantearon ante las autoridades: “Pedimos medidas. Planteamos que no sabemos cómo funciona el Patronato de Liberados, porque creemos que hay gente con arresto domiciliario que no está siendo controlada”.

“También la venta y compra en el mercado negro que fomenta el robo. Lo que hicimos fue manifestar, ¿qué nos dijo el municipio? ¿La comisión del HDC? Y nada, que están tratando. Perdimos un tiempo bárbaro, porque si hubiesen venido en las reuniones anteriores estaríamos en otra instancia. Lamentablemente el delito nos está ganando”, concluyó.