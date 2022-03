Norma quiere armar una feria para ayudar a su hija, que tuvo un ACV

“Hola, quiero hacer mi pedido por este medio. Si alguen tiene ropa y calzados que no usen, si me donarían. Es para poder poner una feria para ayudar a mi hija que está con un ACV en silla de ruedas. Ella es sorda muda, tiene 38 años y quiero poner la feria para poder cubrir los gastos. Ella usa pañales de adulto también. Yo quisiera pedirle a la gente que por ahí tiene ropa que no use y calzados. Yo paso a retirar, voy a estar muy agradecida. Mi nombre es Norma González. Vivo en Aulí 1231. Mi celular: 3329-540564.