Noemí es una sampedrina de bien como la gran parte de la sociedad; cansada por la inconstancia en los precios grabó un video expresando su disconformidad y alentando a la gente para que no se deje llevar por delante y para que defiendan sus derechos como consumidores.

La mujer expresó una situación que se vive a diario: recorres dos negocios y te encontrás con precios distintos. "Te cobran lo que se les da la gana", explicó Noemí que además agregó que cobrar de manera desmedida no tiene sentido, ya que, la "gente" que más "consume" es la de "barrio".

"No se dejen robar. Yo no me quejo por pagar lo que corresponde sino porque se abusan y cobran lo que quieren", concluyó la vecina.